مصدر تركي: تركيا وأمريكا يبحثان الوضع في إدلب ومنبج السوريتين

تركيا وأمريكا يبحثان الوضع في إدلب ومنبج السوريتين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:07 04/09/2018 حدث بتاريخ: 19:08 04/09/2018

قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو بحثا في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء التطورات في منطقتي إدلب ومنبج السوريتين إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي الاتصال الهاتفي في الوقت الذي تصاعد فيه العنف في إدلب، آخر جيب كبير تسيطر عليه المعارضة المسلحة في سوريا، مع استئناف روسيا للضربات الجوية في المنطقة.

وتنفذ تركيا والولايات المتحدة دوريات مشتركة في منبج في إطار خطة لتطهير المنطقة من المسلحين الأكراد.