إحراق صور لترامب ومبعوثيه أمام مكتب القنصلية الأمريكية في الضفة الغربية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:19 04/09/2018 حدث بتاريخ: 14:16 04/09/2018

أحرق متظاهرون فلسطينيون الثلاثاء صورا للرئيس الامريكي دونالد ترامب ومبعوثيه للشرق الأوسط جيسون غرينبلات وصهره جاريد كوشنر أمام مكتب القنصلية الأمريكية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وكان عدد المتظاهرين قليلا رغم الدعوة التي وجهتها القوى الوطنية والإسلامية في المدينة للاحتجاج على القرار الأميركي الأخير بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطين "اونروا".

ورفع المتظاهرون لافتات منها " على المؤسسات الداعمة للإحتلال مغادرة فلسطين فورا".

وانتشر عناصر من الشرطة الفلسطينية ورجال أمن باللباس المدني لحماية المقر القريب من من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام أبو بكر لوكالة فرانس برس إن هذه التظاهرة نظمت كإحتجاج رمزي على الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الاميركية ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها قراروقف تمويل الاونروا.

وقال أبو بكر " نحن هنا لنعلي صوتنا لرفض هذه القرارات والإجراءات الأميركية، ونؤكد على أننا أكثر تمسكا بحقنا في العودة وتقرير المصير".

وأعلنت الولايات المتحدة، التي طالما شكلت المساهم الأول في ميزانية الأونروا، الجمعة وقف تمويلها للمنظمة متهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". وأثار القرار استياء وغضباً في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية من التعليم إلى الصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.