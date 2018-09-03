الإمارات تختار رائدي فضاء للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في 2019

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:29 03/09/2018 حدث بتاريخ: 17:03 03/09/2018

أعلنت الإمارات الاثنين اختيار رائدي فضاء للتوجه الى محطة الفضاء الدولية في مهمة مدتها عشرة أيام تنطلق في نيسان/ابريل 2019 على متن مركبة فضائية روسية من طراز "سويوز ام اس 12".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن هزاع علي عبدان خلفان المنصوري (34 عاما) وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي (37 عاما) اختيرا من بين أربعة آلاف شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء".

وقال حاكم دبي رئيس الحكومة الإماراتية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الشابين "يمثّلان مرحلة جديدة لشباب الإمارات (...) ويرفعان سقف طموحات أجيال جديدة بعدهما".

وكانت الإمارات أعلنت في حزيران/يونيو الماضي أن أول رائد فضاء إماراتي سيتوجّه العام المقبل إلى محطة الفضاء الدولية التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر.

وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن الرحلة ستنطلق في نيسان/ابريل 2019، وستكون على متن المركبة الفضائية "سويورز ام اس".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أطلق الشيخ محمد بن راشد برنامج "الإمارات لروّاد الفضاء" لاختيار أربعة رواد إماراتيين وإعدادهم وتدريبهم وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الامارات التي لديها طموحات كبيرة في مجال الفضاء، أن تصبح الدولة التاسعة عالميا والأولى في العالم العربي في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.

وفي 2014، أعلنت الإمارات أنها تعتزم أن تطلق بحلول العام 2021 مسبار "الأمل" إلى الكوكب الأحمر سيكون أول مسبار آلي عربي.