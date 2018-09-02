منظمة: واشنطن تقترح على الفلسطينيين إقامة كونفدرالية مع الاردن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:24 02/09/2018 حدث بتاريخ: 20:24 02/09/2018

طرح مسؤولون أميركيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فكرة اقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما اعلنت ناشطة في منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الاحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة "السلام الان" الإسرائيلية في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات حسب ما ذكرت هاغيت عوفران لوكالة فرانس برس.

ونقلت عوفران عن عباس قوله إنه ابلغ المسؤولين الأميركيين أنه سيكون مهتما فقط إذا كانت إسرائيل أيضا جزءا من هذا الاتحاد الكونفدرالي.

وليس واضحا متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة الاميركيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

من جهته، أكد مكتب عباس اجتماع الأحد مع نشطاء السلام، ولكن ليس التعليقات حول الكونفدرالية.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات عباس حول اقتراح الكونفدرالية.

واكدت عوفران ان عباس لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ويفضل البعض في اليمين الاسرائيلي اقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين في الوقت الراهن.

في تسوية مثل هذه، يمكن لاسرائيل أيضاً أن تتجنب تحمل مسؤولية 3,5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عوفران لفرانس برس ان رد عباس كان طريقة لنسف الاقتراح لان اسرائيل سترفض على الارجح الانضمام الى هذه الكونفدرالية.

ونقلت عن عباس قوله مع التشديد على انها تنقل كلامه بحرفيته "قال ان كوشنر وغرينبلات سألاه +اذا كان موافقا على اتحاد كونفدرالي مع الاردن+".

وتابعت "قال +سأوافق على كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل فقط+".

وغالبا ما يلتقي عباس نشطاء السلام الإسرائيليين والسياسيين اليساريين.

وضم اجتماع الأحد أعضاء من حركة "السلام الآن" وغيرها من المنظمات بالاضافة الى نائبين في الكنيست.

ويعتبر القادة الفلسطينيون أن إدارة ترامب منحازة بشكل صارخ لصالح إسرائيل.

واكدت عوفران أن عباس تحدث ايضا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين خلال اجتماع الاحد.

وقالت إن عباس ذكر خلال الاجتماع أنه لن يدفع باتجاه حل من شأنه أن "يدمر إسرائيل"، ولكن من أجل التوصل إلى حل وسط يمكن الاتفاق عليه.

الا ان إسرائيل تطلب من الفلسطينيين التخلي عن حق العودة.