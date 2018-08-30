مقتل صحافي يمني في محافظة البيضاء

نازحون يمنيون فروا من منطقة حيران الحدودية مع السعودية، إلى محافظة حجة بشمال اليمن في صورة بتاريخ 29 اغسطس 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:18 30/08/2018 حدث بتاريخ: 21:18 30/08/2018

ذكرت وسائل إعلام يمنية محلية ان الصحافي أحمد صالح الحمزي مدير مكتب وكالة سبأ الحكومية في محافظة البيضاء قتل الخميس في سقوط قذيفة.

واعلنت وكالة سبأ إن صالح مدير مكتبها في المحافظة التي تنهكها الحرب، قتل خلال تغطية المعارك بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين.

وأضافت الوكالة أن صالح قتل في قصف للمتمردين.

وقال عارف العمري مدير الاعلام في محافظة البيضاء لوكالة فرانس برس إن صالح قتل فجرا بسقوط قذيفة هاون.

وكان المصور المتعاون مع وكالة فرانس برس عبد الله القادري قتل في قصف استهدف حدود محافظة البيضاء بوسط اليمن في نيسان/ابريل الماضي.

وقتل القادري خلال قيامه بمهمة صحافية لتلفزيون بلقيس اليمني. وقال مصدر أمني محلي إن المتمردين الحوثيين يقفون وراء القصف.

منذ آذار/مارس 2015 قتل 15 صحافيا على الأقل في اليمن، بحسب لجنة حماية الصحافيين.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل وتسببت ب"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.