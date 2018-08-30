النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس "ائتلاف 14 فبراير" للمحاكمة

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة في البحرين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:44 30/08/2018 حدث بتاريخ: 20:48 30/08/2018

اعلنت النيابة العامة البحرينية الخميس أنها وجهت تهم الارهاب الى 13 شخصا بعد الاشتباه بعلاقتهم بحركة احتجاجات مناهضة للحكومة ظهرت للمرة الاولى في 2011.

وقال احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أنه تم توجيه التهم الى ستة اشخاص محتجزين وسبعة اخرين غيابيا.

وقال أن المتهمين ال13 يرتبطون بعلاقات بما يسمى ب"ائتلاف 14 فبراير"، في اشارة الى الحركة الاحتجاجية التي ظهرت في 2011 ضد آل خليفة الذين يحكمون البحرين منذ أكثر من قرنين.

ويواجه المتهمون تهما باستهداف الشرطة في المحاكمة المقرر أن تبدأ في 19 أيلول/سبتمبر.

ولا تزال هناك احتجاجات في الدولة التي يحكمها السنة وغالبية سكانها من الشيعة مع تصعيد السلطات حملة القمع السياسية واتهام شخصيات من المعارضة بعلاقات مع ايران.

ومنذ عام 2011 ،اسقطت الجنسية عن المئات،كما سجن العديد من المحتجين وقادة المعارضة.

وتتهم البحرين ايران بدعم المعارضة للاطاحة بالحكومة، الامر الذي تنفيه طهران.