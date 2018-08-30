التحالف الدولي في العراق وسوريا يقر بمقتل 1061 مدنيا

آليات لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في بلدة الرميلان في محافظة الحسكة السورية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:52 30/08/2018 حدث بتاريخ: 20:08 30/08/2018

اقر التحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، الخميس بمقتل 1061 مدنيا في ضربات جوية منذ بدء عملياته في 2014.

وقال التحالف في بيان انه "شن 29 الفا و920 ضربة بين آب/اغسطس 2014 وتموز/يوليو 2018. وخلال هذه الفترة، واستنادا الى المعلومات المتوافرة، يقدر (التحالف) ان ما لا يقل عن 1061 مدنيا قتلوا في شكل غير متعمد في الضربات".

واوضح ايضا انه انهى في تموز/يوليو التحقق من 18 بلاغا باحتمال سقوط ضحايا، لافتا الى انه رفض 15 منها.

في المقابل، تبين ان ثلاثة بلاغات تتمتع بالصدقية وتتعلق بعمليات قصف لاهداف في العراق وسوريا بين الرابع من كانون الثاني/يناير 2017 و13 حزيران/يونيو 2018 وقد اسفرت عن قتيلين وجريح.

وحتى نهاية تموز/يوليو، لا يزال 216 بلاغا قيد التحقق.

من جهتها، تعتبر منظمة "ايروورز" غير الحكومية ان ما لا يقل عن ستة الاف و575 مدنيا قتلوا في ضربات للتحالف.