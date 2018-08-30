الرئيس المصري يعين محافظين جددا في مناطق مهمة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:15 30/08/2018 حدث بتاريخ: 18:15 30/08/2018

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس محافظين جددا في مناطق مهمة في البلاد، بما فيها شمال سيناء، بعد سلسلة من التعديلات اجراها عقب انتخابه لولاية ثانية في آذار/مارس الماضي.

وبدأ السيسي رسميا ولايته الثانية في حزيران/يونيو بعد فوزة بنسبة 97% في الانتخابات الرئاسية التي وصفها معارضوه بانها "مهزلة". وكان منافسه الوحيد في هذه الانتخابات موسى مصطفى موسى، وهو سياسي غير معروف كان ولا يزال من اشد مؤيدي السيسي.

وأكد بيان للرئاسة أن المحافظين ال 27 أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي.

وغالبية المحافظين من لواءات الجيش أو الشرطة السابقين.

وشملت التعيينات محافظة شمال سيناء التي سيتولاها محمد عبد الفضيل شوشة. ويقوم الجيش المصري بعملية شاملة في سيناء منذ شباط/فبراير الماضي للقضاء على الجهاديين المتمركزين فيها وخصوصا الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

كما تم تعيين محافظ جديد للعاصمة المصرية، القاهرة، هو خالد عبد العال.

ولأول مرة تعين امرأة مسيحية هي منال عوض ميخائيل محافظة في مصر. واسندت اليها محافظة دمياط (دلتا النيل).

وفي حزيران/يونيو الماضي اجرى السيسي تغييرا وزاريا شمل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الدفاع محمد زكي والداخلية محمود توفيق.

كما عين السيسي الخميس رئيسا جديدا لجهاز الرقابة الادارية، المسؤول عن مراقبة الاجهزة الحكومية والتابعة للدولة ومكافحة الفساد فيها هو اللواء شريف سيف الدين حسين خليل الذي شغل من قبل مناصب عدة بينها قائد قوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير إدارة المشاة بالجيش المصري.