27 قتيلا على الاقل خلال ثلاثة أيام من المعارك قرب طرابلس

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:38 30/08/2018 حدث بتاريخ: 17:42 30/08/2018

قتل 27 شخصا على الاقل واصيب مئة بجروح، معظمهم من المدنيين، خلال ثلاثة ايام من المعارك بين مجموعات مسلحة متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة الخميس.

وكانت المعارك اندلعت الاثنين في الضواحي الجنوبية لطرابلس واستمرت حتى مساء الاربعاء رغم هدنة اعلنت الثلاثاء لكن لم يتم احترامها.

وقد توقفت المعارك الخميس بعد اتفاق لوقف اطلاق النار اعلنه اعيان من مدن الغرب الليبي، لكن هناك تساؤلات عما اذا كانت الاطراف ستواصل احترامه.

وكلف فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قوات من مناطق غرب ليبيا ووسطها بالسهر على احترام وقف اطلاق النار.

ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، تقع العاصمة الليبية في قلب صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة تسعى للسيطرة على الثروة والسلطة.