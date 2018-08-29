11 قتيلا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في غرب العراق

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:30 29/08/2018 حدث بتاريخ: 11:50 29/08/2018

-قتل 11 شخصا على الاقل بينهم خمسة عناصر من قوات الامن وأصيب 16 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف الاربعاء حاجزا أمنيا في قضاء القائم في غرب العراق، حسبما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وقال النقيب محمود جاسم من شرطة الأنبار لوكالة فرانس برس "قتل 11 شخصا هم ستة مدنيين وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وجنديان في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا عند المدخل الشمالي لقضاء القائم" .

كما أدى الهجوم الذي وقع عند التاسعة صباحا (06:00 ت غ) الى اصابة 16 شخصا بينهم خمسة من قوات الامن، وفقا للمصدر.

واستعادت القوات العراقية سيطرتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، على قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا، في اطار عمليات نفذتها لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من المناطق التي سيطر عليها بعد هجومه الواسع عام 2014.

ورغم اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نهاية العام الماضي "النصر" على تنظيم الدولة الاسلامية لكن خبراء يرون بان الجهاديين مازلوا يتخذون من مناطق صحراوية ملاذاً لهم.