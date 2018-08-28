ماتيس: نراجع على الدوام الدعم للتحالف في اليمن

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:21 28/08/2018 حدث بتاريخ: 20:21 28/08/2018

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تراجع على الدوام الدعم الذي تقدمه للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، دون الإشارة إلى أي نية لتقليص هذا الدعم.

وأضاف ماتيس للصحفيين ”نعم، نراجع على الدوام الدعم الذي نقدمه“.

وقال ”سلوكنا هناك (يركز على) محاولة أن تكون الخسائر البشرية للأبرياء الذين يسقطون قتلى عن غير عمد عند أدنى حد ممكن“.

وأضاف ”هدفنا هو الحد من هذه المأساة ونقلها إلى مائدة (مفاوضات) برعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت“.