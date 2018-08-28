ماتيس: نراجع على الدوام الدعم للتحالف في اليمن
قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تراجع على الدوام الدعم الذي تقدمه للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، دون الإشارة إلى أي نية لتقليص هذا الدعم.
وأضاف ماتيس للصحفيين ”نعم، نراجع على الدوام الدعم الذي نقدمه“.
وقال ”سلوكنا هناك (يركز على) محاولة أن تكون الخسائر البشرية للأبرياء الذين يسقطون قتلى عن غير عمد عند أدنى حد ممكن“.
وأضاف ”هدفنا هو الحد من هذه المأساة ونقلها إلى مائدة (مفاوضات) برعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت“.