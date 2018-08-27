إسرائيل توقع عقدا لتطوير صواريخ يمكنها استهداف "المنطقة برمتها"

صورة التقطت في السابع من مايو 2018 تظهر جزءا من منظومة القبة الحديدية الدفاعية الاسرائيلية ضد الصواريخ نشر في منطقة الجولان المحتلة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:08 27/08/2018 حدث بتاريخ: 18:10 27/08/2018

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين توقيع عقد هام مع مجموعة أسلحة وطنية لتطوير وإنتاج صواريخ قادرة على إصابة أي هدف في المنطقة برمتها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العقد يبلغ مئات ملايين الشيكل (الدولار يساوي 3,63 شيكل)، من دون أن تورد أي تفاصيل حول نوع الاسلحة المطلوبة والبلدان أو الأهداف التي قد تضربها.

ولم ترد الوزارة على أسئلة فرانس برس.

وستتولى المجموعة العامة للصناعات العسكرية الإسرائيلية (آي إم آي) إنتاج الصواريخ بالتعاون مع الهيئة المكلفة تطوير أنظمة الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع، على ما أعلنت الوزارة.

وبات قسم من الصواريخ في طور الإنتاج، في حين أن القسم الآخر ما زال في مرحلة البحث والتطوير.

وأعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بحسب البيان "إننا نكتسب ونطور قوة نار دقيقة ستسمح لنا بتكثيف وتعزيز قدراتنا الهجومية وتغطية مجمل المنطقة في غضون بضع سنوات".

وتملك إسرائيل حاليا صواريخ من طراز "اريحا" يبلغ مداها الأقصى 4800 كلم وهي قادرة على حمل رؤوس نووية. وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط ولو انها لا تعترف رسميا بذلك.

ومن الصواريخ التي يملكها الجيش الإسرائيلي أيضا صاروخ دليلة (250 كلم) وصاروخ لورا (280 كلم).

كما تملك إسرائيل منظومة دفاع صاروخي متعددة المكونات تم تطويرها بالتعاون مع الولايات المتحدة.