الداخلية المصرية تعلن مقتل "خمسة عناصر ارهابية" في جنوب البلاد

دورية للجيش المصري في سيناء

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:28 27/08/2018 حدث بتاريخ: 16:53 27/08/2018

اعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاثنين مقتل خمسة "عناصر ارهابية" بعد تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن بأحدى المناطق الجبلية جنوب البلاد.

وقال البيان الذي نشر على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك "حال إتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات التي قامت بالتصدي لمصدر إطلاق النيران وعقب ذلك عُثر على عدد خمسة قتلى من العناصر الإرهابية".

وأوضح البيان ان قوات الأمن دهمت فجر الاثنين "خورا جبليا" اتخذه العناصر مأوى لهم على طريق اسيوط-سوهاج الصحراوي جنوب البلاد عقب ورود معلومات من قطاع الامن الوطني بمكان تمركزهم.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الامن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتسببت هجمات التنظيم المتطرف بمقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة وامتدت هجماته لتستهدف المدنيين والاقباط وعددا من الكنائس.