مصر تخصص معبر رفح لعودة الحجاج الفلسطينيين حتى 3 سبتمبر

معبر رفح

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:14 27/08/2018 حدث بتاريخ: 16:15 27/08/2018

تخصص مصر ولمدة اسبوع ابتداء من الاثنين معبر رفح البري لعبور الحجاج الفلسطينيين العائدين الى قطاع غزة، حسب ما قال مسؤول امني.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "حركة السفر في معبر رفح البري من مصر إلى قطاع غزة ستكون مخصصة لعودة الحجاج الفلسطينيين فقط".

وأضاف ان المعبر سيظل مفتوحا عقب عودة الحجاج على ان يتم استئناف العمل فيه بصورة طبيعية تجاه حركة المسافرين العاديين في الرابع من ايلول/سبتمبر.

وكانت مصر قد فتحت المعبر البري لمدة أربعة ايام في الرابع من آب/اغسطس لتسهيل عبور "نحو ثلاثة الآف حاج فلسطيني" الى مصر للسفر لاداء الفريضة الاسلامية في السعودية.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الى الخارج لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وتفتح مصر المعبر للحالات الانسانية على فترات متباعدة، فيما تفرض اسرائيل حصارا خانقا منذ عشر سنوات على القطاع.

وكانت مصر فتحت معبر رفح استثنائيا طوال شهر رمضان "ضمانا لتخفيف الأعباء عن الاشقاء في قطاع غزة"، كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند إعلان القرار حينذاك.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها فتح معبر رفح لشهر كامل منذ قرابة خمس سنوات، وأطول مدة سابقاً استمرت ثلاثة أسابيع في العام 2013.