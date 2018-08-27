إيران وسوريا توقعان اتفاقا للتعاون العسكري

بشار الاسد يستقبل وزير الدفاع الايراني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:13 27/08/2018 حدث بتاريخ: 10:14 27/08/2018

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران وسوريا وقعتا اتفاقا للتعاون العسكري خلال اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في دمشق.

وأضافت الوكالة أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بدأ زيارة تستغرق يومين إلى دمشق أمس الأحد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين عسكريين كبار.

ودعمت القوات الإيرانية الأسد في الحرب الأهلية السورية.

ولم تذكر تسنيم أي تفاصيل عن اتفاق التعاون العسكري.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأسبوع الماضي إن على إيران سحب قواتها من سوريا.

وقال مسؤولون إيرانيون بارزون إن وجودهم العسكري في سوريا جاء بناء على دعوة من حكومة الأسد وليس لديهم أي نية فورية للخروج.