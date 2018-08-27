إيران وسوريا توقعان اتفاقا للتعاون العسكري
ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران وسوريا وقعتا اتفاقا للتعاون العسكري خلال اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في دمشق.
وأضافت الوكالة أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بدأ زيارة تستغرق يومين إلى دمشق أمس الأحد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين عسكريين كبار.
ودعمت القوات الإيرانية الأسد في الحرب الأهلية السورية.
ولم تذكر تسنيم أي تفاصيل عن اتفاق التعاون العسكري.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأسبوع الماضي إن على إيران سحب قواتها من سوريا.
وقال مسؤولون إيرانيون بارزون إن وجودهم العسكري في سوريا جاء بناء على دعوة من حكومة الأسد وليس لديهم أي نية فورية للخروج.