اسرائيل ستعيد فتح معبر إيريز مع قطاع غزة

معبر إيريز

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:54 26/08/2018 حدث بتاريخ: 21:54 26/08/2018

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاحد أنه سيعاد الاثنين فتح معبر ايريز شمال قطاع غزة بعد أسبوع من إغلاقه، وفق بيان لمكتبه.

واورد البيان ان معبر ايريز، الوحيد المخصص للافراد بين قطاع غزة واسرائيل، سيعاد فتحه "استنادا الى الهدوء (السائد) على طول الحدود".

وكان أغلق في 19 آب/اغسطس في ضوء "استمرار التظاهرات العنيفة على طول الحدود" بحسب السلطات الاسرائيلية.

ويتعرض قطاع غزة لحصار اسرائيلي شديد منذ عشرة اعوام. كما ان حدوده مع مصر مغلقة غالبا.

وتحاول مصر والامم المتحدة منذ اسابيع التوصل الى هدنة دائمة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع واسرائيل بعد اشهر من التوتر والعنف.

وتشهد الحدود بين القطاع واسرائيل منذ 30 آذار/مارس تظاهرات للفلسطينيين ومواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية. وقتل 172 فلسطينيا على الاقل بنيران اسرائيلية منذ هذا التاريخ فيما قتل جندي اسرائيلي في العشرين من تموز/يوليو الفائت.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008.