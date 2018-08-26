الفلسطينيون مقتنعون بأن ترامب يريد "تصفية" قضيتهم

لوحة تحمل اسم منظمة يواسايد في شمال نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 25 اغسطس 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:15 26/08/2018 حدث بتاريخ: 18:15 26/08/2018

يقول الفلسطينيون إنهم مقتنعون بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء مساعدات مالية لهم ليس سوى خطوة جديدة في مساعيه "لتصفية" قضيتهم.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين -- تعادل كل الأموال المخصصة للفلسطينيين للسنة المالية 2018 تقريبا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّه "بطلب" من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية "بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في كانون الثاني/يناير بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي اضطرت لتسريح أكثر من 250 موظفا منذ ذلك الحين.

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.

وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية كانون الثاني/يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.

- "مؤامرة" -

يرى الفلسطينيون أن هذه السلسلة من العقوبات تندرج في إطار برنامج أوسع يهدف إلى الغاء كل مطالبهم.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن القرار الأميركي الأخير هو "اعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى والتأثير على خياراتها الوطنية".

من جهتها، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن "الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية".

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لفرانس برس إن "أميركا الآن تشارك حكومة اسرائيل اليمينية بأحلامها وسياساتها".

من جهته، قال كوبي ميكائيل المسؤول السابق في وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية المكلفة المسائل الفلسطينية، إن قرار ترامب يشكل خطوة لصحوة ضرورية للقيادة الفلسطينية.

وأضاف "أعتقد أن الإدارة الأميركية لم تفعل ما كان يجب أن تفعله منذ عقود".

وجاء القرار الاميركي بينما تعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز كبير بينما تشهد الظروف المعيشية في قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي قاس وتسيطر عليه حركة حماس تدهورا سريعا.

وتعاني ميزانية 2018 التي تبلغ خمسة مليارات دولار من عجز قدره 1,2 مليار دولار بينما تبلغ قيمة المساعدة الدولية 775 مليون دولار.

وسيؤثر إلغاء المساعدات الأميركية على برامج إنسانية ومشاريع للبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- "وضع صعب" -

لم يعلن البيت الأبيض حاليا عن تغيير في دعمه المالي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الذي يبلغ 61 مليون دولار هذه السنة. وتعتبر اسرائيل التعاون مع هذه الأجهزة الفلسطينية أساسيا لافشال مخططات الهجمات.

والقضايا التي تثيرها إدارة ترامب تتعلق بملفات تشكل لب النزاع الاسرائيلي الفلسطيني مثل القدس واللاجئين الفلسطينيين. ويصر الفلسطينيون على أن وضع القدس يجب أن يتقرر بالتفاوض في إطار اتفاق سلام، كما تدعو الأسرة الدولية.

وأثار القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ارتياح الاسرائيليين لكنه لقي إدانة دولية واسعة وأغضب الفلسطينيين الذين يطالبون بشطرها الشرقي ليكون عاصمة لدولتهم يتطلعون إليها.

وتعتبر الأسرة الدولية القدس الشرقية أرضا محتلة ولا يمكن ان تتمركز فيها سفارات قبل تسوية وضعها.

وبالنسبة للقيادة الفلسطينية، يشكل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين الموزعين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول في المنطقة مثل الاردن ولبنان وسوريا خصوصا، مسألة أساسية في مفاوضات محتملة مع اسرائيل.

وكان حوالى 750 ألف فلسطيني فروا أو طردوا من أراضيهم عند إنشاء اسرائيل في 1948. وباحتساب أحفاد هؤلاء، ارتفع عدد هؤلاء اللاجئين إلى خمسة ملايين حسب الأونروا.

وذكرت قناة تلفزيونية اسرائيلية أن البيت الأبيض قرر ألا يحتسب بعد الآن سوى 500 ألف منهم.

ورفض مسؤول في السفارة الأميركية تأكيد هذه المعلومات.

ولم تخصص واشنطن للأونروا في 2018 سوى ستين مليون دولار بعدما دفعت 360 مليونا في 2017 تشكل حوالى ثلاثين بالمئة من إجمالي تمويلها.