نتنياهو يأمل أن تعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:27 23/08/2018 حدث بتاريخ: 15:31 23/08/2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بأحقيتها في السيادة على هضبة الجولان بعد أن قال مسؤول أمريكي بارز إن هذه المسألة لا يجري بحثها في واشنطن في الوقت الراهن.

واحتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي مايو أيار قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الاعتراف الأمريكي ربما يأتي في غضون شهور.

لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال في مقابلة مع رويترز أثناء زيارة لإسرائيل هذا الأسبوع ”لا يجري بحث الأمر ولم يتخذ قرار داخل الحكومة الأمريكية“.

ورد نتنياهو على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، في ضوء ما قاله بولتون، قد تخلت عن توقعاتها باعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان قائلا ”وهل يمكن أن أتخلى عن مثل هذا الأمر؟ لا سبيل لذلك“.

وقال بولتون في المقابلة إنه بينما تتفهم الولايات المتحدة مطلب إسرائيل فيما يتعلق بضم الجولان ”ليس هناك تغيير في الموقف الأمريكي في الوقت الراهن“.