الملك سلمان يصل منى للإشراف على راحة الحجاج

الملك سلمان في مني

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:54 20/08/2018 حدث بتاريخ: 21:55 20/08/2018

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن زيارة الملك سلمان تهدف إلى "الإشراف على أن الحجاج يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان".

وتجمع أكثر من 2.3 مليون حاج على جبل عرفات، صباح الاثنين، بعد أن أمضوا ليل الاثنين بملابس الإحرام في مخيمات في نطاق جبل الرحمة.

ومع غروب شمس الاثنين، بدأ الحجاج النزول من صعيد عرفات إلى منطقة مزدلفة، فيما يعرف بالنفرة، حيث يجمعون الحصى لاستخدامها في رمي الجمرات.

وينفر الحجاج إلى مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة.