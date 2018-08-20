مقتل ضابط مصري بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

دورية للجيش المصري في سيناء

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:31 20/08/2018 حدث بتاريخ: 14:31 20/08/2018

قتل ضابط في الجيش المصري بانفجار عبوة ناسفة بمدرعته في شمال سيناء حيث تستمر حملة القوات المسلحة لمكافحة "الارهاب"، حسبما قال مصدر طبي الاثنين.

وقال المصدر إن الضابط وهو برتبة نقيب قتل غرب مدينة العريش في المحافظة التي تقع شمال شرق البلاد حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين.

ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات اسلامية متطرفة في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

وفي التاسع من شباط/فبراير بدأ الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق تحت مسمى "سيناء 2018" في شمال ووسط شبه الجزيرة.

وتستهدف العملية القضاء على الاسلاميين المتطرفين المسلحين او "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش، وأسفرت نتائجها حتى الان عن مقتل اكثر من 250 من "التكفيريين" واكثر من 30 جنديا، بحسب أرقام الجيش.