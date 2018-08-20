مقتل عسكري من التحالف الدولي في تحطم مروحية في العراق

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:45 20/08/2018 حدث بتاريخ: 13:45 20/08/2018

اعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية الاثنين مقتل احد جنوده واصابة اخرين جراء تحطم مروحية بسبب خلل فني في العراق مساء أمس الاحد.

واوضح البيان أن "الطائرة تحطمت الاحد الساعة 22 ت غ في العراق" مؤكدا أنه "ليس هناك مؤشرات تدل على أن الحادث وقع نتيجة اطلاق نار".

وأشار إلى "نقل ثلاثة عناصر اصيبوا بجروح لتلقي العلاج".

ولا يكشف التحالف الدولي جنسيات الضحايا لكنه يسمح للبلد الذي ينتمون اليه بالكشف عن هوياتهم.

وقتل سبعة جنود أميركيين جراء تحطم مروحية غرب العراق، على الحدود مع سوريا، في اذار/مارس الماضي.