مصر: إحالة راهبين إلى المحاكمة العاجلة بتهمة قتل رئيس دير بوداي النطرون

إحالة راهبين إلى المحاكمة العاجلة بتهمة قتل رئيس دير بوداي النطرون

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:38 19/08/2018 حدث بتاريخ: 21:42 19/08/2018

أمر النائب العام المصري نبيل صادق الأحد بإحالة راهبين، أحدهما جرد مؤخرا من الرهبنة، إلى محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمحاكمتهما بجلسة عاجلة، بتهمة قتل رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون شمال مصر أواخر الشهر الماضي. وكشفت النيابة العامة أن المتهم الأول أقر بارتكاب الجريمة، وسرد تفاصيلها أثناء التحقيقات.

وكانت تلك الجريمة هزت المجتمع القبطي في مصر ودفعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات جديدة صارمة تتعلق بالرهبنة.

صادق النائب العام المصري نبيل صادق الأحد على أمر بإحالة راهبين، أحدهما جرد من الرهبنة مؤخرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون شمال مصر أواخر الشهر الماضي، في جريمة هزت المجتمع القبطي في البلاد.

وقالت النيابة العامة في بيان إن صادق أحال كلا من وائل سعد وهو راهب جردته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب الحادث وكان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري واسمه قبل الرهبنة ريمون رسمي منصور إلى محكمة الاستئناف بمحافظة الاسكندرية بشمال البلاد لمحاكمتهما بجلسة عاجلة.

وأضاف بيان النيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية "كشفت عن قيامهما بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون" يوم 29 يوليو/تموز.

اعتراف المتهم الأول بتفاصيل الجريمة

وأضاف "أقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه على إثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس، اتفقا على قتله وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة".

وذكر البيان أن سعد سدد ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأس الأنبا إبيفانيوس بماسورة حديدية "قاصدا إزهاق روحه" وهو في طريقه من سكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، بينما قام الراهب فلتاؤس بمراقبة الطريق والشد من أزر شريكه.

وأضاف أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة الأنبا إبيفانيوس نتجت عن "الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهتك وكسور ونزيف بالجمجمة".

المتهم الثاني حاول الانتحار

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق هذا الشهر بحبس سعد على ذمة التحقيقات في القضية. وقالت مصادر قضائية في وقت سابق إن المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري حاول الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير الأنبا مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وقالت الكنيسة من قبل إن سعد خضع لتحقيقات بشأن مخالفاته المستمرة منذ فترة طويلة لواجباته كراهب.

ودفعت القضية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي لما وصفته بعض الشخصيات المسيحية بأنها انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف.

وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.