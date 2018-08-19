قبرص سلمت مصر مختطف طائرة الركاب المصرية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:41 19/08/2018 حدث بتاريخ: 13:41 19/08/2018

أعلنت الشرطة القبرصية اليوم الأحد أنه تم تسليم الرجل المصري الذي كان قد اختطف طائرة ركاب مصرية وتوجه بها إلى قبرص في آذار/مارس عام .2016

يذكر أن المحكمة العليا القبرصية قضت في آخر درجات التقاضي في عام 2017 بأنه من الممكن تسليم الرجل لمصر، بحسب الإذاعة الرسمية في قبرص.

وكانت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران "إيجبت آير" في طريقها في رحلة داخلية من مدينة الإسكندرية إلى العاصمة المصرية القاهرة في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس عام 2016، عندما وقعت في قبضة المختطف، الذي أرغم الطيارين على تغيير مسارهم والهبوط في ميناء لارنكا القبرصي.

وكان المختطف قد ارتدى نسخة طبق الأصل من حزام ناسف كي يؤكد مطلبه. وبعد الهبوط مباشرة أطلق سراح أغلب مختطفيه الذين كان يبلغ عددهم 72 شخصا، واستطاع بقية الركاب وطاقم الطائرة وقائدها في النهاية مغادرة الطائرة بعد ذلك.

واستسلم المختطف بعد عدة ساعات للسلطات القبرصية، وقدم طلب لجوء هناك بمبرر أنه مضطهد سياسيا في بلده ولا يمكنه توقع محاكمة عادلة، بحسب تصريحاته.

وكان السبب وراء اختطافه للطائرة هو أنه أراد رؤية زوجته وأطفاله الذين يعيشون في قبرص.