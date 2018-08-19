الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:14 19/08/2018 حدث بتاريخ: 11:14 19/08/2018

بدأ الحجاج اليوم الأحد التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعدادا لأبرز مناسك الحج وهو الوقوف غدا على جبل عرفات.

وتبلغ مساحة مشعر منى نحو 17 كيلومترا مربعا، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام.

ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر المقدسة احتضانا للدوائر الحكومية والجهات الخدمية العاملة على تيسير أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام ، بمساحة تقدر بـ 15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر، فيما المساحة المتبقية مستخدمة لنصب الخيام. ويسع المشعر لاستيعاب 2.6 مليون حاج.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، أن إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى صباح اليوم بلغ مليون و936 ألف حاج.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان النهائي لإجمالي حجاج الداخل والخارج لموسم الحج هذا العام مساء يوم غد.