الحوثيون يستولون على ألفي سلة غذائية مخصصة للمحتاجين

أرشيفية لمساعدات إنسانية في اليمن

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:49 16/08/2018 حدث بتاريخ: 23:49 16/08/2018

استمرارا لعمليات السرقة المنظمة والدورية التي يدفع ضحيتها المدنيون في اليمن، نهبت ميليشيات الحوثي الإيرانية، الخميس، مستودعا تابعا للمنظمة الدولية للهجرة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إنه "بمجرد اقتحام ميليشيات الحوثي للمستودع، نهبت نحو ألفي سلة غذائية مخصصة للمحتاجين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يستولى فيها الحوثيون على سلال غذائية، فقد سبق أن باعوا في السوق السوداء مساعدات سرقوها من مستحقيها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وذلك من أجل تمويل عملياتهم العسكرية.

وفي شهر يونيو الماضي، نهبت الميليشيات العشرات من المعدات الثقيلة والشاحنات ومعدات الحفر، التابعة لشركة صينية، من ميناء الحديدة غربي اليمن.

كما نهبت ميليشيات الحوثي عشرات حاويات التي تحمل بضائع من داخل الميناء، من بينها سيارات مستوردة، ووزع المتمردون تلك السيارات على أنصارهم في المجالس المحلية والمديريات بهدف تحفيزهم على الحشد لجبهات القتال.

ومع بدء معركة تحرير مدينة الحديدة، سابق عناصر الحوثيين الزمن لنهب ما تبقى من ممتلكات خاصة وعامة وبضائع تابعة لعدة تجار يمنيين في الميناء، وذلك بالتزامن مع اقتراب استكمال القوات اليمنية المشتركة عملية تحرير المدينة ومينائها الاستراتيجي.