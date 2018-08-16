العراق يعدم ستة محكومين دينوا بتهم الإرهاب

صورة نشرها وزارة العدل العراقية في 29 يونيو 2018 لجهاديين من تنظيم داعش معصوبي الاعين ومقيدي الايدي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:02 16/08/2018 حدث بتاريخ: 21:16 16/08/2018

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام خلال الاسبوع الجاري بحق ستة جهاديين دينوا بتهم تتعلق بالارهاب، بحسب بيان لوزارة العدل الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان "تم تنفيذ احكام الإعدام خلال هذا الأسبوع بحق ستة مجرمين ثبتت إدانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي".

وأضافت أن "التنفيذ جاء بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية وورود المراسيم الجمهورية الخاصة بأحكامهم بعد توقيعها من رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الاجراءات الأصولية لتنفيذ هذه الاحكام وحسب القانون".

وبحسب مسؤول في وزارة العدل، فإن قضايا هؤلاء تتعلق بالارهاب وصدرت بحقهم أحكام وفقا لقانون مكافحة الارهاب.

وقال مصدر طبي في مدينة الناصرية حيث السجن الذي تنفذ فيه أحكام الاعدام إن بين المدانين شخصا يحمل الجنسية السورية.

وكانت السلطات نفذت في حزيران/يونيو الماضي حكم الاعدام بحق 13 جهاديا مدانا، بناء على أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقضت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، بالإعدام او السجن مدى الحياة، بحق أكثر من 300 من الجهاديين الأجانب، غالبيتهم نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام شنقا بحق 11 شخصا على الأقل في العراق في 2017 و31 في 2018.

ورغم إعلان بغداد انتهاء الحرب ضد التنظيم المتطرف عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كان يحتلها، يشير خبراء إلى أن مسلحين إسلاميين متطرفين ما زالوا كامنين على طول الحدود السهلة الاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.