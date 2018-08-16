عاصفة تتسبب في إيقاف عمليات دليل للنفط في سلطنة عمان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:35 16/08/2018 حدث بتاريخ: 20:44 16/08/2018

قالت شركة دليل للنفط على موقعها الإلكتروني إن 14 عاملا اصيبوا بجروح في عاصفة تسببت أيضا في إيقاف عملياتها في المربع رقم 5 في سلطنة عمان ليل الأربعاء.

وأضافت الشركة أن ثلاثة إلى خمسة من المصابين في ”وضع حرج“ ويتلقون علاجا في مستشفى عبري المرجعي إلى الغرب من العاصمة مسقط.

ولم تشر الشركة إلى حجم انتاج النفط الذي تأثر بإيقاف العمليات بسبب انقطاع الكهرباء في الموقع.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، تشغل الشركة حقل دليل النفطي وثلاثة مكامن أخرى في المربع 5 بسلطنة عمان.

وقالت الشركة في تغريدة على توتير إنه سيجري تقييم الوضع وإصلاح الأضرار قبل أن تعود العمليات إلى حالتها الطبيعية.