ماكرون يعرض على العاهل الاردني مساعدة فرنسا لحفظ الامن على الحدود بين الاردن وسوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:57 15/08/2018 حدث بتاريخ: 17:58 15/08/2018

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحادث هاتفيا الاربعاء مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، وعرض عليه "مساهمة فرنسية في حفظ الأمن" على الحدود بين الاردن وسوريا.

وجاء في بيان صادر عن الاليزيه أن ماكرون "تحادث مع العاهل الاردني في مسألة مكافحة الارهاب وخصوصا داعش في اطار التحالف الدولي (...) وأعلن مساهمة فرنسية في حفظ الأمن على طول الحدود السورية الأردنية".

وأوضح البيان أن ماكرون وجه دعوة الى العاهل الأردني لزيارة فرنسا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان الملك عبدالله الثاني زار الاليزيه في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وأضاف البيان أن "الاتصال تطرق ايضا الى مسائل اقليمية، وبالتحديد الى الموضوع السوري. فقد تم التشاور في الوضع في جنوب البلاد وفي محافظة ادلب، إضافة الى مسألة عودة اللاجئين التي يجب ان يواكبها المجتمع الدولي وفق شروط آمنة".

كما قدم ماكرون تعازيه الى العاهل الاردني إثر مقتل ستة عناصر من قوات الأمن الاردنية في إعتداء وصفته السلطات الاردنية ب"الارهابي" في منطقتي الفحيص والسلط.