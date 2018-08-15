أمير قطر يتوجه إلى تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:26 15/08/2018 حدث بتاريخ: 13:27 15/08/2018

توجه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى تركيا اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في ظل تراجع قيمة العملة التركية وتدهور العلاقات التركية الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن من المتوقع أن يبحث الأمير تميم وأردوغان "العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات".

وتحافظ تركيا وقطر عادة على روابط جيدة بينهما ودعمت أنقرة الدوحة عندما قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر معها العام الماضي متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو اتهام تنفيه قطر.

ووفرت تركيا، التي تملك قاعدة عسكرية في قطر، الإمدادات للدولة الخليجية الصغيرة بعدما اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الإجراءات ضدها.

والقطاع المصرفي القطري لديه انكشاف كبير على تركيا. وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها هذا العام.

وفي عام 2016 استكمل بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاستحواذ على فاينانس بنك التركي. وتقول أرقام كابيتال إن نحو 15 بالمئة من أصول بنك قطر الوطني ونحو 14 بالمئة من قروضه أصبحت مرتبطة الآن بتركيا.