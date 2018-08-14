معبر كرم سالم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:30 14/08/2018 حدث بتاريخ: 17:30 14/08/2018

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء أن اسرائيل ستفتح معبر كرم سالم للبضائع الاربعاء، اذا استمر الهدوء طوال الليل حتى ساعات الصباح.

وقال ليبرمان في بيان "إذا استمر الهدوء، الذي بدأ منذ بداية الاسبوع على حدود غزة، حتى ساعات الصباح، سيفتح المعبر الأربعاء الساعة التاسعة صباحا، كما سيتم تمديد منطقة الصيد لتسعة أميال من الشاطئ".

وأضاف ليبرمان أن هذا القرار جاء في أعقاب "اجتماع تقييمي عقد مع رئيس الأركان ورئيس مجلس الامن القومي وممثل الشين بيت (الامن العام) ومنسق الادارة المدنية للحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية".

ومنعت اسرائيل في الثاني من آب/اغسطس دخول إمدادات الوقود عبر معبر كرم سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع. كما هددت بضرب المسؤولين عن إرسال مطلقيها.

وبقي المعبر مفتوحا لإدخال الطعام والأدوية، فقط في حالات محددة يتم النظر في كل منها على حدة.

ويعاني قطاع غزة خصوصا من نقص حاد في الكهرباء ويعتمد على عمل المولدات التي تعمل بالوقود أثناء إنقطاع التيار الكهربائي

وتسيطر اسرائيل على جميع منافذ القطاع، باستثناء معبر رفح على الحدود المصرية. وقد افتتح في منتصف ايار/مايو بعدما ظل مغلقا في غالبية الاوقات في الاعوام الاخيرة.

واندلعت احتجاجات حاشدة ودارت مواجهات على الحدود بين غزة واسرائيل في 30 اذار/مارس وتواصلت على مستويات مختلفة منذ ذلك الحين.

وقتل 168 فلسطينيا على الاقل بنيران اسرائيلية منذ هذا التاريخ، بينما قتل جندي إسرائيلي الجمعة ليكون الاول الذي يقتل في هذه المواجهات.