السيسي: نرفض أن يتحول اليمن لموطئ نفوذ لقوى غير عربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:27 14/08/2018 حدث بتاريخ: 16:29 14/08/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين (13 أغسطس آب) إن القاهرة تشعر بالقلق الشديد إزاء الأمن في البحر الأحمر بعد هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية على ناقلتي نفط سعوديتين مما دفع المملكة إلى وقف شحن النفط الخام مؤقتا عبر مضيق باب المندب.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي بالقاهرة، قال السيسي أيضا إن القاهرة ملتزمة بمساعدة اليمن على استعادة الأمن بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب التي أودت بحياة الآلاف.

ومضى السيسي قائلا "إننا نرفض بشكل قاطع أن يتحول اليمن لموطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد قال الشهر الماضي إن جماعة الحوثي هاجمت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ملحقة بها أضرارا طفيفة، وذلك بعدما أعلن الحوثيون استهدافهم لبارجة سعودية في المنطقة. وذكر التحالف أنه أحبط هجمات سابقة في البحر الأحمر في أبريل نيسان ومايو أيار.

ومصر جزء من التحالف لمحاربة الحوثيين في اليمن، وتشارك بقوات بحرية لحماية باب المندب الذي يشكل أهمية استراتيجية لها نظرا لأنه المنفذ الوحيد أمام السفن المتجهة لقناة السويس أو القادمة منها.

ويقول التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله في اليمن هو حماية مسارات الشحن البحري مثل البحر الأحمر حيث يمر نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس.