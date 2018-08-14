ثلاثة قتلى بانفجار عبوة ناسفة وسط سوق شعبي في مدينة الصدر شرق بغداد

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:00 14/08/2018 حدث بتاريخ: 13:00 14/08/2018

أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق للخضار في مدينة الصدر الواقعة شرق بغداد.

وأوضح بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن حماية أمن العاصمة "استشهد ثلاثة مواطنين وجرح أربعة آخرون إثر انفجار في إحدى البسطات في منطقة سوق مريدي ضمن قاطع مدينة الصدر".

وأضاف "تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. والتحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث".

وأكدت مصادر أمنية أن بين القتلى امرأة وطفل.

وكانت السلطات العراقية نفذت أكثر من حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في منطقة سوق مريدي الواقع قرب سوق الخضار الذي وقع فيه التفجير والذي يعدّ مركزا رئيسيا للاتجار بالاسلحة والاعتدة غير المرخصة في بغداد.

وقالت قيادة العمليات في البيان "أكدنا مرارا على ضرورة تبليغ القوات الأمنية عن الأجسام الغريبة والعناصر المشبوهة التي تنتهز الفرص للمتاجرة بالأسلحة غير المرخصة".

وتشهد مناطق بغداد تحسنا أمنيا نسبيا بعد القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، لكنه لا يزال ينشط في بعض المناطق الصحراوية والمناطق الجبلية الوعرة.