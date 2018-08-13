التحالف العربي: انتصارات نوعية للجيش اليمني في حجة

تقدم نوعي للجيش الوطني في حجة - أرشيف

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:07 14/08/2018 حدث بتاريخ: 23:53 13/08/2018

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن الجيش الوطني اليمني حقق انتصارات نوعية في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خطوة وصفها المتحدث باسم التحالف بـ" الإنجاز الكبير".

وشنّ الجيش وبإسناد من التحالف العربي، هجوما واسعا تمكّن خلاله من تحرير مساحة 50 كيلومترا من المحافظة، وبات على مسافة 5 كيلومترات من مثلث عاهم.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن هناك إنجازا كبيرا تحقق فجر اليوم، إثر هجوم شامل والتفاف على مسلحي الحوثي المتمركزين في منطقتي وادي حيران وعبس بمحافظة حجة.

وأشار المالكي إلى أن القوات اليمنية التفت على العناصر الحوثية، ودمرت تحصينات ومستودعات تابعة لها، وطاردت فلول الميليشيات الهاربة باتجاه القرى المجاورة، مشيرا إلى أن الجيش أصبح على مسافة 4 كيلومترات من مركز مدينة حيران.

وأكد أن قوات المنطقة الخامسة في الجيش اليمني شنت الهجوم بدعم من التحالف، ضمن الجهود الرامية لتحرير الساحل الغربي وتأمينه من الهجمات الإرهابية الحوثية، وضمان استمرار الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتأتي هذه الانتصارات الميدانية بعد أن أحزرت القوات اليمنية في أواخر يوليو الماضي تقدما في محافظة حجة وخصوصا منطقة مديرية حيران، الأمر الذي مهّد الطريق نحو مثلث عاهم.

ويكتسب هذا المثلث أهمية استراتيجية لكونه يربط محافظات عمران وحجة وصعدة، وفي حال السيطرة عليه سيتم قطع أهم شريان إمداد للميليشيات الانقلابية.