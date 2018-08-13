الخلية التي قتل واعتقل عدد من أفرادها في رالاردن تحمل فكر تنظيم داعش

وزير داخلية الاردن سمير مبيضين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:50 13/08/2018 حدث بتاريخ: 13:52 13/08/2018

قال وزير داخلية الاردن سمير مبيضين الاثنين إن أعضاء "الخلية الارهابية" الذين قتل واعتقل عدد منهم في مداهمة السبت في السلط شمال غرب عمان "تكفيريون ويؤيدون تنظيم الدولة الاسلامية وخططوا لعمليات إرهابية أخرى في المملكة".

وقال مبيضين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من قادة الاجهزة الامنية إن هؤلاء "ليسوا تنظيما لكنهم يحملون الفكر التكفيري ويؤيدون داعش" مستخدما تسمية شائعة لتنظيم الدولة الاسلامية.

واضاف ان "المداهمة أحبطت مخططات أخرى لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف محطات أمنية وتجمعات شعبية" وتم "ضبط مواد تدخل في صنع المتفجرات، عثر عليها في إحدى مناطق السلط" على بعد 30 كلم شمال غرب عمان.

وبحسب مبيضين فإن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد القوات المسلحة وعنصر من جهاز المخابرات.

من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات خلال المؤتمر إن "كمية المتفجرات التي تم ضبطها بعد العملية كانت كميات مرعبة وكان يمكن أن تحدث عددا كبيرا من الحوادث في المملكة".

وأضافت غنيمات، وهي المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، ان المتفجرات "كانت جاهزة (للاستخدام) مربوطة بتايمر (جهاز توقيت)".

من جانبه قال مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة إنه "بحسب التحقيقات فان الخلية نشأت حديثا واتبعت الفكر التكفيري مؤخرا ولا نملك معلومات كثيرة عنها"، مشيرا الى ان المنتسبين حديثا لهذا الفكر "أكثر اندفاعا ومتسرعين أكثر لتنفيذ عمليات".

أعلنت السلطات الاحد مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة "إرهابيين" خلال مداهمة مبنى في السلط تحصنت بداخله "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها في انفجار عبوة ناسفة الجمعة وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كلم غرب عمان.

كما اعتقل خمسة أشخاص خلال المداهمة.

وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني الجمعة إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه لحد الان.

وتستخدم السلطات بشكل عام صفة "الإرهابيين" للحديث عن الجهاديين الذين نفذوا عددا من الهجمات في الأردن. وقد شهدت المملكة منذ 2016 أربعة اعتداءات أدت الى سقوط عدد من عناصر الاجهزة الامنية وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية اثنين منها.