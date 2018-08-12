الصحة الفلسطينية تحذر من مخاطر نفاد العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في غزة

الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:34 12/08/2018 حدث بتاريخ: 16:34 12/08/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد عن توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان بسبب نفاده من المستودعات.

وأفاد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة ، في بيان صحفي ، بتوقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى (الرنتيسي التخصصي) بسبب نفاده بالإضافة لنفاد دواء (نيوبوجين) المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى.

وأشار القدرة إلى نفاد 80 بالمئة من أدوية السرطان في غزة "ما يجعل كافة البرتوكلات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماما مما يضع حياة المرضى على المحك".

وحذر الناطق الحكومي من أن ذلك يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري.

وبحسب إحصائيات فلسطينية في قطاع غزة ، هناك 6100 مريض أورام من كبار السن و460 مريضا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الرنتيسي في غزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام كبار في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع.