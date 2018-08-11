إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل منفذه

صورة أرشيفية لقوة أمنية أمام كنيسة في القاهرة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:55 11/08/2018 حدث بتاريخ: 15:55 11/08/2018

أحبطت قوة أمنية هجوما بعبوة ناسفة، حاول مسلح تنفيذه على كنيسة بمنطقة مسطرد شمالي القاهرة، السبت.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن منفذ الهجوم لقي مصرعه أثناء المحاولة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات جراء الحادث.

وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة هجمات استهدفت كنائس مصرية قتل خلالها العشرات، نفذ معظمها مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" أو متأثرون به.

وكانت أسوأ الهجمات في أبريل 2017 على كنيستين إحداهما في طنطا والأخرى في الإسكندرية بالتزامن، أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وفي ديسمبر من العام ذاته، قتل 11 شخصا في هجوم مشابه على كنيسة بمنطقة حلوان في القاهرة، وقبلها بعام لقي 28 شخصا مصرعهم في هجوم على كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.