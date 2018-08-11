سانا: الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لهدف معاد" فوق ريف دمشق

الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لهدف معاد" فوق ريف دمشق

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:56 11/08/2018 حدث بتاريخ: 12:57 11/08/2018

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الجمعة السبت "لهدف معاد" غرب دمشق قرب الحدود مع لبنان، على ما أعلنت وكالة أنباء "سانا" السبت.

وأفادت الوكالة "دفاعاتنا الجوية تتصدى لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في ريف دمشق".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن "محاولات" قامت بها الدفعات الجوية السورية للتصدي "لاستهداف طال مواقع تابعة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة دير العشائر غرب العاصمة دمشق".

لكن المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويجمع معلوماته استنادا إلى مصادر في سوريا، لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأشار إلى تواجد عناصر من حزب الله اللبناني الداعم للنظام السوري في المنطقة.

وغالبا ما تتهم الحكومة السورية المدعومة من موسكو اسرائيل باستهداف مواقعها العسكرية.

وأعلنت "سانا" الأسبوع الماضي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"هدف معاد" غرب دمشق، من دون اتهام أي جهة أو تحديد ما تم استهدافه.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت اسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً أهدفاً إيرانية.

ونادراً ما تتحدث اسرائيل عن هذه العمليات، إلا أنها لطالما كررت أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وكانت دمشق اتهمت إسرائيل في الثامن من تموز/يوليو بقصف مطار التيفور العسكري في وسط البلاد، وتكرر الأمر في الـ12 منه واعلنت اسرائيل وقتها إنها ضربت ثلاثة مواقع عسكرية في جنوب سوريا. وأعلنت دمشق في الحادثتين ان دفاعاتها الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية.