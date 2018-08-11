صورة أرشيفية .. وفاة فلسطيني أصيب برصاص جنود إسرائيليين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:19 11/08/2018 حدث بتاريخ: 12:19 11/08/2018

توفي فلسطيني السبت متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة برصاص جنود إسرائيليين خلال تظاهرات ومواجهات جرت الجمعة شرق رفح على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة عن "استشهاد أحمد جمال أبو لولي (40 عاما) من رفح جنوب قطاع غزة، متاثرا بجروحه التي أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق رفح جنوب القطاع أمس الجمعة".

وقتل فلسطينيان احدهما مسعف الجمعة في قطاع غزة واصيب أكثر من 300 برصاص جنود إسرائيليين خلال هذه التظاهرات على طول الحدود.

وتظاهر الجمعة نحو الفي فلسطيني احرقوا إطارات شرق مدينة غزة وفق مراسل فرانس برس. وسجلت تجمعات أخرى في نقاط عدة على الحدود إضافة الى تجمعات في الداخل شارك فيها عشرات الآلاف.

لكن يبدو ان التهدئة الهشة بين اسرائيل وحركة حماس لا تزال صامدة.

وبذلك، يرتفع الى 168 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل أواخر آذار/مارس الماضي.