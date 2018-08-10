المرصد السوري: مقتل 14 مدنيا في غارات جوية في شمال سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:47 10/08/2018 حدث بتاريخ: 21:43 10/08/2018

قتل 14 مدنيا على الاقل واصيب العشرات الجمعة في غارات جوية استهدفت بلدة تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

واستهدفت الغارات بلدة اورم الكبرى الواقعة غرب محافظة حلب من دون ان يتمكن المرصد من تحديد ما اذا كانت الضربات قد شنها الطيران السوري ام الروسي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "أسفرت سلسلة غارات جوية على هذه البلدة عن مقتل 14 مدنيا بينهم ثلاثة اطفال اضافة الى عشرات الجرحى".

واضاف ان "الحصيلة مرشحة للارتفاع (...) لان هناك اناسا عالقين تحت الانقاض".

وتزامنت هذه الضربات الجوية مع تعرض محافظة ادلب المجاورة التي يسيطر عليها الجهاديون وفصائل معارضة لقصف عنيف الجمعة شنته قوات النظام وحلفاؤها، ما اسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الاقل وفق آخر حصيلة للمرصد.