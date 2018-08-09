"الكابينيت" الإسرائيلي يدعو الجيش لمواصلة عملياته في غزة

الغارات الإسرائيلية أوقعت عددا من القتلى

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:51 09/08/2018 حدث بتاريخ: 22:51 09/08/2018

دعت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت"، الخميس، الجيش إلى مواصلة عملياته في قطاع غزة، في قرار يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.

وكان "الكابينت" الإسرائيلي قد عقد جلسة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب لمناقشة التطورات الأخيرة بين إسرائيل والقطاع.

وسقط صاروخ أطلق من غزة، الخميس، قرب بئر السبع جنوبي إسرائيل، في تطور قد يعصف بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه الفصائل الفلسطينية بغزة، لوقف القصف الصاروخي المتبادل.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب المدينة، دون وقوع إصابات.

وقال راديو إسرائيل، بدوره، إن دوي انفجارات سمع في ضواحي المدينة التي يقطنها 200 ألف شخص.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، أن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، وتقع على بعد 40 كيلومترا من قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه شنّ غارات استهدفت 150 موقعا في قطاع غزة، وأضاف أن الغارات جاءت إثر إطلاق الفصائل في غزة أكثر من 180 صاروخا وقذيفة على مستوطنات غلاف غزة.

وقتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، ووالدتها الحامل وشخص ثالث، في غارات مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس.