الجيش السوري يعلن السيطرة على أغلب الخط الحربي مع الأردن

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:49 08/08/2018 حدث بتاريخ: 20:50 08/08/2018

أعلنت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها تقدمها في ريف محافظة السويداء جنوب البلاد على حساب تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش).

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) :" حقق الجيش السوري تقدماً بعمق 30 كيلومترا على جبهتي ريف السويداء الشرقي والجنوبي الشرقي من خمسة محاور بعرض يبلغ 75 كيلومترا من الخط الحربي مع الاردن وباسناد من سلاح الجو الحربي السوري".

وكان الجيش السوري أعلن السيطرة خلال الايام الثلاثة الماضية على مغرِ ملحة وتل سنيم في منطقة الكراع، ومنطقة الحصن وتل الرزين ومنطقة غبشة ، كما أعلن متابعة تقدمه أمس وسيطر على منطقة شمال شرق آبار رامي ودمرت معسكراً لتدريب مسلحي داعش.

وأطلقت القوات الحكومية السورية عملية عسكرية واسعة لطرد مسلحي تنظيم داعش من بادية السويداء بعد هجوم الاخير على قرى السويداء وقتل أكثر من 250 منهم وأسر اخرين، كما شن قبل أسبوع هجوماً على مطار حربي تابع للجيش السوري شمال مدينة السويداء .