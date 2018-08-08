روسيا تنتقد كندا في الأزمة مع السعودية

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في موسكو يوم 13 مارس 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:32 08/08/2018 حدث بتاريخ: 20:33 08/08/2018

عبرت روسيا يوم الأربعاء عن تأييدها للسعودية في الخلاف المتصاعد مع كندا وأبلغت أوتاوا أنه من غير المقبول أن تلقي أوتاوا محاضرة على المملكة بشأن حقوق الإنسان.

وجمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي هذا الأسبوع ردا على دعوة كندا العلنية للإفراج عن نشطاء حقوقيين معتقلين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه ينبغي الترويج لحقوق الإنسان مع احترام العادات والتقاليد الوطنية المحددة.

وأضافت ”قلنا دائما إن تسييس قضايا حقوق الإنسان غير مقبول“.

وتابعت ”ما يحتاجه المرء على الأرجح في هذا الوضع هو النصيحة البناءة والمساعدة بدلا من الانتقاد من جهة ترى في نفسها أنها متفوقة أخلاقيا“.