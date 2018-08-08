الاردن يدعو الى "سد العجز المالي الخطير" في الاونروا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:01 08/08/2018 حدث بتاريخ: 20:01 08/08/2018

دعا وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الاربعاء المجتمع الدولي الى "سد العجز المالي الخطير" الذي تعانيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بعد تجميد المساعدات الاميركية للوكالة.

واكد الصفدي خلال اجتماعه بالمفوض العام للاونروا بيير كرينبول في عمان "ضرورة ان يستمر المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية إزاء اللاجئين الفلسطينيين، الذين تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي".

واضاف، بحسب بيان، إن "الأونروا تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين، اذا لم يتم سده قبل نفاذ المخصصات المالية لدى الوكالة".

واوضح ان "توفير الدعم المالي اللازم للوكالة ضرورة للحيلولة دون حرمان اللاجئين من خدمات أساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة".

وكانت الولايات المتحدة اعلنت قبل اشهر تقليص مساهمتها في ميزانية الاونروا من 360 مليون دولار الى ستين مليون دولار فقط.

وتطالب الولايات المتحدة التي تواصل انتقاد الامم المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم قبل عام ب"مراجعة في العمق لطريقة عمل الاونروا وتمويلها". كما تطالب بمساهمة أكبر من الدول الاخرى.

وتأسست الاونروا في 1949، وهي تقدم مساعدات لاكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والاردن ولبنان وسوريا.

ويقول الفلسطينيون ان الاونروا تقدم خدمات اساسية للفقراء واستمرارها اساسي لحين التوصل الى حل نهائي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.