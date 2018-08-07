السعودية تعلن وصول أكثر من 899 ألف حاج من الخارج لأداء المناسك

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:09 07/08/2018 حدث بتاريخ: 11:26 07/08/2018

أظهرت إحصائيات أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالسعودية وصول أكثر من 899 ألف شخص من خارج المملكة لأداء مناسك الحج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الحجاج الواصلين ارتفع بأكثر من 57 ألفا عن عدد القادمين خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% .

وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين جوا بلغ نحو 860 ألف من إجمالي الواصلين.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في الأول من ذي القعدة (24 تموز/يوليو الجاري) بدء توافد الحجاج إلى منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.