الجامعة العربية تعلن مساندتها السعودية في خلافها مع كندا

الجامعة العربية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:56 06/08/2018 حدث بتاريخ: 18:57 06/08/2018

اعلنت الجامعة العربية الاثنين مساندتها السعودية في خلافها الدبلوماسي مع كندا رافضة التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.

وقالت الامانة العامة للجامعة في بيان "انها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم (...) وتؤكد في هذا الصدد مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية في رفض التدخل في شؤونها الداخلية".

واعتبرت الجامعة أن الخلاف يأتي "كإنعكاس لوجود نهج غير ايجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والاملاءات لدول اخرى في ما يخص اوضاعها او شؤونها الداخلية".

واعلنت السعودية الاثنين أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.

وجاء هذا الاجراء بعدما دعت السفارة الكندية إلى "الإفراج فورا" عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفوا في إطار موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة.

ولاحقا، أعربت كندا عن "قلق شديد" حيال الاجراءات السعودية، لكنها شددت على انها ستبقى "تدافع (...) عن حماية حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة".