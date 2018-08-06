المركزي: دين مصر الخارجي يرتفع 19.3% إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس آذار الماضي، بزيادة نسبتها 19.3 بالمئة مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8 بالمئة بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5 بالمئة قبل عام.
تبدأ السنة المالية المصرية في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران من العام التالي.
وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، كان حجم الدين الخارجي المصري بلغ 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار "بصفة مبدئية" في نهاية يوليو تموز 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.