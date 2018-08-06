إصابة 13 شخصا في انفجار سيارة قرب وسط القاهرة

مسؤولو أمن وحققون يتفقدون موقع انفجار سيارة بالقاهرة يوم الاثنين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:49 06/08/2018 حدث بتاريخ: 13:51 06/08/2018

قالت وزارة الصحة إن حادث تصادم تسبب في انفجار سيارة بالقرب من وسط القاهرة اليوم الاثنين وأسفر عن إصابة 13 شخصا.

وأضافت في بيان أن حافلة ركاب صغيرة اصطدمت بسيارة مما أدى لاشتعال المركبتين قرب جسر بمنطقة الدقي.

وسمع مراسلون لرويترز دوي انفجار قوي وشاهدوا سيارة مدمرة تماما على جانب الطريق مع انتشار قطع من الحطام المعدني بالقرب منها. وقالوا إن بعض نوافذ أحد المباني القريبة تحطمت جراء الانفجار على ما يبدو.

وشوهدت سحابة دخان كثيفة ناجمة عن الانفجار من الضفة الأخرى لنيل القاهرة. وتتبع منطقة الدقي محافظة الجيزة على الضفة الغربية للنيل.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لثلاثة مستشفيات للعلاج من إصابات تراوحت ما بين جروح وحروق من بسيطة إلى متوسطة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن الفحص الأولي الذي قامت به قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات أظهر أن سبب الانفجار هو "حدوث ماس كهربائي في إحدى السيارات الملاكي تسبب في اشتعال النيران التي امتدت إلى خزان الوقود مما تسبب في انفجاره".

وأضاف أن النيران امتدت إلى حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) كانت تقف خلف السيارة وسيارة أخرى قريبة.

وأدلى مصدر أمني برواية مماثلة للصحفيين وقال إن ماسا كهربائيا في بطارية السيارة تسبب في حريق ثم انفجار. لكن أضاف أن الحادث المروري وقع بعد ذلك.

وأبلغ مسؤول بوزارة الصحة محطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين عولجوا من إصابات طفيفة في الموقع.