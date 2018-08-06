البحرين تؤكد وقوفها مع الرياض في الخلاف مع كندا

جانب من مدينة المنامة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:49 06/08/2018 حدث بتاريخ: 11:49 06/08/2018

قالت البحرين اليوم الاثنين إنها تقف مع الرياض في خلاف سياسي مع كندا ورفضت ما وصفته بتدخل أوتاوا في الشؤون الداخلية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية على تويتر "تؤكد مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها".

وقالت السعودية أمس الأحد إنها ستوقف أي معاملات تجارية أو استثمارية جديدة مع كندا بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء في مجال الحقوق المدنية.