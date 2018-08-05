الاردن والعراق يوقعان إتفاق تعاون في المجال العسكري والامني

رئيس هيئة الأركان المشتركة محمود عبدالحليم فريحات ووزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:59 05/08/2018 حدث بتاريخ: 13:51 05/08/2018

وقع الاردن والعراق في عمان الاحد إتفاق تعاون أمني في المجالات الامنية والعسكرية، يتضمن تبادل المعلومات حول حماية الحدود ومكافحة الارهاب، حسب ما أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

وجاء توقيع الاتفاق عقب مباحثات أجراها رئيس هيئة الأركان الاردنية المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات مع وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي الذي يقوم بزيارة الى المملكة على رأس وفد عسكري.

وقال البيان، الذي نشر على موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، إنه "جرى على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون عسكري أمني تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود، وتطوير القدرات الاستخباراتية والتمارين العسكرية المشتركة والبحث وتطوير التكنولوجيا". وأضاف البيان إن توقيع الاتفاق، الذي حضره عدد من مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يتضمن التعاون بين البلدين في مجال "مكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة والتدريب والتطوير وإقامة الدورات المشتركة وتعزيز القدرات الميدانية".

ويشترك البلدان بحدود يبلغ طولها 181 كلم.

ومعبر طريبيل الذي يبعد عن عمان حوالى 370 كلم وعن بغداد حوالى 570 كلم هو المعبر الوحيد بين البلدين.

وكان يشهد حركة نشطة لنقل المسافرين والبضائع، بالاضافة الى نقل النفط الخام العراقي الى الاردن من خلال الصهاريج.

وتوقفت الحركة عبر هذا المعبر بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على محافظة الانبار العراقية في حزيران/يونيو 2014.

ورغم اعادة افتتاح المعبر صيف 2017 الا ان الحركة التجارية وحركة المسافرين لاتزال دون مستوى طموح البلدين بسبب الوضع الامني في العراق وتأثر البنى التحية بعد هجوم تنظيم الدولة الاسلامية.