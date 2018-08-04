الجيش: إسرائيل تعترض سفينة ثانية لناشطين ضد الحصار قبالة سواحل غزة

سفن إسرائيلية في ميناء أشدود بجنوب إسرائيل في 29 يوليو 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:13 04/08/2018 حدث بتاريخ: 12:16 04/08/2018

اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة ناشطين ترفع العلم السويدي كانت متجهة لكسر الحصار المفروض منذ عقد على قطاع غزة، هي الثانية في أقل من أسبوع كما أعلن الجيش الإسرائيلي السبت.

وقال الجيش في بيان إن السفينة التي تحمل اسم "فريدوم فور غزة" (الحرية لغزة) وتقل 12 شخصا، "كانت تخضع للمراقبة وتم اعتراضها بموجب القانون الدولي"، قبل أن تنقل إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

وأضاف أن السفينة "انتهكت الحصار البحري القانوني على قطاع غزة"، موضحا أنه تم اقتياد ركّابها لاستجوابهم.

وكانت البحرية الإسرائيلية أعلنت أنها اعترضت الأحد سفينة "العودة" التي ترفع علم النروج وتقل 22 شخصا.

وشنت إسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2008، وتقول إن الحصار ضروري لمنع الناشطين الفلسطينيين من التزود بالسلاح أو بمعدات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.